Doppelt gezählt hält besser

Die Bürgermeisterwahlen in Forchtenstein gehen in eine weitere Runde: Beim ersten Wahlgang gab es keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten. Bei der Stichwahl gab es dann zwar mit SPÖ-Kandidat Alexander Rüdiger Knaak einen Gewinner, nun ficht die ÖVP mit Kandidat Sepp Neusteurer die Wahl aber an.

Der Ausgang war mit 978 zu 973 Stimmen denkbar knapp. Neusteurer ortet Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung – ob dies auch den Tatsachen entspricht, wird sich noch weisen.

So mancher Kritiker würde vielleicht von einem „schlechten Verlierer“ reden. Am Ende des Tages ist eine detaillierte Klärung jedoch ein guter Weg: um wirklich sicherzugehen, dass auch alles rechtens über die Bühne gegangen ist und vor allem im Sinne der Demokratie. Denn mit der Wahl beginnt die Zusammenarbeit für die Gemeinde erst – und das sollte auch fir kommenden fünf Jahre so halten.