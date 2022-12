Es darf gern was Neues sein

Zu einem neuen Jahr gehört ein neuer Veranstaltungskalender, das war schon immer so; in den Corona-Jahren vielleicht in etwas anderer Form. Aber Absagen waren gestern: Die (neue) Lust an der Geselligkeit ist in allen Gemeinden und zu jeder Jahreszeit spürbar. Den Schwung nimmt man gerne mit, selbst wenn Krisen lange Schatten werfen.

Vorfreude auf Veranstaltungen gibt‘s aber nur mit entsprechender Vorarbeit. Und es schadet nicht, wenn man zu den Klassikern immer wieder mal Neues probiert. Der Mattersburger Veranstaltungskalender ist da ein gutes Beispiel: Aus der „Not“ heraus (nach der Auflösung des Vereins „Einkaufstreffpunkt“) hat die Stadtgemeinde angepackt und ein paar frische Formate auf den Weg gebracht. Dass das Programm (wie andernorts auch) ausgebaut wird, lässt eben besagte Vorfreude aufkommen. Und das ist für 2023 zumindest schon ein gutes Zeichen.