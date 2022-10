Glanz ohne Lichtermeer

Die Energiepreise steigen und es ist kein Ende in Sicht. Die Belastungsprobe für Wirtschaft, private Haushalte und auch Kommunen ist überall Tagesthema.

Zugleich steht die Adventzeit vor der Tür und damit die Chance, ein wenig Ruhe im Trott der Krisen zu finden.

Der Advent als Zeit der hellen Beleuchtungen und Weihnachtsmärkte, das ist heuer mit Sicherheit ein sensibles Thema für Kommunen und Veranstalter.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Mattersburg könnte da ein Vorbild sein: In der Bezirkshauptstadt feiert man ab Ende November in „abgespeckter“ Form, aber doch – nach zwei Jahren Corona-Ausfall ebenso ein positives Signal.

So könnte es diesen Advent also klappen: Wenn den Menschen mit gutem Beispiel ein Anstoß zum Energiesparen gegeben wird; und wenn man sich dennoch nicht der allgemeinen Tristesse hingibt und ein „normales Weihnachtsfest“ möglich macht.