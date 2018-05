Die burgenländische Bevölkerung wächst – aber nicht überall. Das Nord-Süd-Gefälle zeigt sich in der aktuellen Bevölkerungsstatistik sehr deutlich: Während die nördlichen Bezirke des Landes allesamt im Plus liegen, weisen die Bezirke Oberpullendorf, Güssing und Jennersdorf ein Minus auf. Lediglich Oberwart verzeichnet ein Plus von 2,2 Prozent. Der Bezirk Mattersburg liegt in der Statistik im soliden Mittelfeld der Wachstums-Regionen – mit 6,6 Prozent Zuwachs seit 2013 und 39.893 Einwohnern.

Gewachsen ist auch die Bezirkshauptstadt Mattersburg. Die Gründe für den konstanten Auf schwung sind vielfältig und sind nicht nur Ergebnis eines Nord-Süd-Gefälles. Zum einen punkten der Bezirk und seine Hauptstadt mit guter Verkehrsanbindung an die Zentren Eisenstadt, Wiener Neustadt und Wien. Genug Angebote an Jungfamilien, gute Kinderbetreuung und Schulen sind ebenso Gründe für den Zuwachs. Und in punkto Lebensqualität gilt sowohl für Mattersburg als auch für die Gemeinden: Der Mix aus Stadt und Dorf bietet alles, was man braucht – inklusive Wohlfühlfaktor.