Kein echter Titelfavorit

Das Ende der 1. Klasse Mitte-Saison 2021/22, wo Abstieg und Aufstieg erst am letzten Spieltag entschieden wurden, ist noch in guter Erinnerung. Und vieles deutet daraufhin, dass in der kommenden Saison ähnlich viel Spannung drin sein könnte. Ein Blick auf die Kaderlisten und Transferaktivitäten genügt, um keinen Top-Favoriten herausstreichen zu können. Ambitionierte Teams, die ganz vorne ein Wort mitreden wollen, gibt es genug.

Da ist der Vorjahres-Dritte Kobersdorf, der erneut angreifen will genau so ein Kandidat wie Loipersbach oder Aufsteiger MSV – alle drei Teams haben einen der Top-Zwei-Plätze im Visier. Daneben gibt es mit Weppersdorf und der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin zwei Teams, die besonders aktiv am Transfermarkt waren und sich jede Menge Qualität in den Kader holten. Schwierig also, da einen echten Top-Aspiranten herauszupicken. Für die 1. Klasse kann dies nur gut sein, für den neutralen Beobachter sowieso.