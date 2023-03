Neun Medaillen: Rohrbach räumte in Innsbruck ab

Beim Heim-Weltcup in Innsbruck holten Rohrbachs Kickboxer neun Medaillen. Die erst 15-jährigen Anna Schmidl setzte sich im U19-Pointfight durch, holte Gold in der Klasse 55 Kilogramm. In der Seniors-Klasse gab es für die Marzerin Silber in der Kategorie bis 50 Kilogramm.

Routinier Viktoria Hader schlug in der Klasse über 70 Kilogramm zu – Silber. Eine Medaille in der U16 eroberte Christoph Spielhofer Bronze (-63 Kilo). In den Beginner-Klassen gab es für Rohrbach fünf Medaillen. Lee Lina Bauer schaffte es in der Klasse über 60 Kilo auf das oberste Treppchen. Emily Roth gewann in der U16 zweimal Bronze (-55 Kilo und +55 Kilo). Im Leichtkontakt über 80 Kilogramm gingen die dritten Plätze an die beiden Rohrbacher Andre Wieger und Ramon Bulzan.

„Ich bin sehr positiv überrascht, da das Turnier wirklich sehr gut besetzt war mit vielen Welt- und Europameistern aus mehreren Ländern und wir trotzdem tolle Erfolge erreichen konnten. Das bestätigt: Hard work pays off“, jubelt Coach Michael Gerdenitsch und Obmann Christoph Braunrath ergänzt: „Beständige Arbeit bringt reiche Ernte. Sagenhafte Leistungen unserer Sportler und von unseres Coaches Michael Gerdenitsch. Grandiose Leistungen auch bei den Nachwuchskämpfen, den Beginners. Wir freuen uns mächtig.“