Bereicherung für die Stadt

Die Teuerung spielt in jedem Lebensbereich eine Rolle und auch die Unternehmer bleiben davon nicht verschont. Hier ist die Gastronomie eine Sparte, die besonders betroffen ist. Auswärts essen und trinken gehen ist ein „Luxusgut“ – bevor man beim Einkauf spart, trinkt man sein Bier oder kocht in den eigenen vier Wänden. Auch in Mattersburg war in den vergangenen Monaten für einige Wirten endgültig „Sperrstunde“ angesagt. Umso erfreulicher ist, wenn es positive Meldungen wie diese Woche gibt. Der Loipersbacher Michael Reeh ist der neue Pächter vom Beetlejuice in der Arena Mattersburg. Zu gönnen ist es ihm auf jeden Fall, dass sein Plan, mit kleinen Adaptierungen am Grobkonzept festzuhalten, aufgeht. Und auch für Mattersburg wäre es wünschenswert, dass das Lokal der Krise trotzt, denn Restaurants mit guter österreichischer Küche gibt es für eine Bezirkshauptstadt eindeutig zu wenige.