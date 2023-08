Das Mattersburger Stadtfest gehört ins Zentrum

Wenn am Veranstaltungsplatz etwas gemacht wird, dann ist — spielt das Wetter auch mit — gehörig viel los. Beispiele dafür sind das Bella Italia und der Musiksommer oder auch die Festivitäten vom Peacock. Ein Grund für den regen Besucherzuspruch ist die tolle Lage des Veranstaltungsplatzes: Im Herzen von Mattersburg gelegen, überschaubar durch die runde Form, Lokalitäten fürs Trinken und auch fürs Essen sind in unmittelbarer Nähe. So war es auch nur logisch, dass das im vergangenen Jahr zum ersten Mal veranstaltete dreitägige Stadtfest auch am Veranstaltungsplatz durchgeführt wurde. Heuer wird das anders sein: Freitag wird das ORF-Sommerfest zwar am Veranstaltungsplatz veranstaltet, der zweite Tag des Stadtfestes geht mit dem „Summer Bash“ jedoch beim Viadukt über die Bühne. Eine gut gemeinte Neuerung — das gesamte Stadtfest gehört jedoch in das Herz der Stadt, und einen Tag weniger zu veranstalten, wäre ein Rückschritt.