Das Ziel: kein Zittern

Für Draßburg geht es auch heuer wieder um den Verbleib in der Regionalliga Ost – Platz 8 bis 12 peilt der ASV als Ziel an. Ein Blick auf die anderen Vereine verrät aber: Die Liga heuer ist ausgeglichen wie selten zuvor und auch qualitativ extrem stark. Dementsprechend erwartet die burgenländische Nummer eins ein intensives Jahr, indem man vor allem eines vermeiden will: ja nicht bis zur Schlussrunde in Sachen Klassenerhalt zu zittern. Der 5:0-Auswärtssieg im ÖFB-Cup gegen Parndorf brachte dem Klub nicht nur Runde zwei und die Chance auf einen attraktiven Gegner, sondern auch viel Selbstvertrauen für die Meisterschaft.

Die startet am Freitag gleich mit einer Partie gegen den Meisterkandidaten Marchfeld. Weiter geht es in Leobendorf, gegen Rapid II und beim Sport-Club – ein richtig hartes Programm, bei dem das Team gleich in der frühen Saisonphase voll auf dem Prüfstand steht. So hat der ASV aber gleichzeitig die große Chance, gegen die Spitzenteams zu zeigen, dass man heuer eben nicht bis zum Ende zittern muss.