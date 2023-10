In vielen politischen Bereichen steht die Parteilinie im Vordergrund: Gibt es eine Idee von der Opposition , so wird dies bei absoluter Mehrheit abgelehnt — alleine aus jenem Grund, weil die Idee von der anderen Partei kommt.

Dass es auch anders geht, konnte man bei der kürzlich abgehaltenen Mattersburger Gemeinderatssitzung beobachten.

Die Volkspartei und die Freiheitlichen stellten den Antrag für die Umsetzung vom Jugendtaxi. Im Kern ein „schwarzes“ Projekt, das im Jahre 2007 von der ÖVP-nahen Wirtschaftskammer initiiert wurde. Jugendliche können dabei zu vergünstigten Preisen Taxis benutzen.

In so manchen Kommunen wäre dies von der absoluten Mehrheit niedergestimmt worden, nicht so in der Bezirkshauptstadt: Es gab eine einstimmige Beschlussfassung, das Projekt in die Wege zu leiten. Dies ist der richtige Weg: Parteipolitisches Denken hinten anstellen und sinnvolle Projekte für die Bevölkerung umsetzen.