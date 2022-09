Beim ÖVP-Wahlkampfauftakt in Rohrbach schworen Landesparteiobmann Christian Sagartz und Bundeskanzler Karl Nehammer die Anwesenden auf die letzten Wochen des Wahlkampfes für die Gemeinderatswahlen ein. Die wirtschaftlichen Herausforderungen, verursacht durch Corona und den Krieg, waren ein Thema. Im gleichen Atemzug unterstrichen beide jedoch auch den Kernpunkt. „Es geht nicht um das große Ganze, es geht darum, dass in der Gemeinde was weitergeht“, hielt Sagartz etwa fest. Gerade angesichts der aktuellen bundesweiten Situation bekommt dies noch mehr an Bedeutung: Der direkte Kontakt zu den Menschen ist wichtig, vor allem in Krisenzeiten wollen die Bürger gehört werden und das Gefühl bekommen, dass es Lösungen auf lokaler Ebene gibt. Noch mehr Hausbesuche oder noch mehr Gespräche könnten also der Schlüssel zum Erfolg sein.