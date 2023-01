Die richtige Umverteilung

Die Zahlen, die bei der Eröffnung des neuen Standortes der Team Österreich Tafel in Mattersburg präsentiert wurden, sprechen eine deutliche Sprache. Rund 50 Familien nehmen jeden Samstag die Möglichkeit in Anspruch, bei der „TÖT“ kostenlose Waren abzuholen. Zuletzt gab es im Jahre 2015 diese hohe Zahl an bedürftigen Familien. Man muss kein Prophet sein um zu erkennen, dass sich die Situation nicht bessern wird, man muss sich nur die Erhöhung der Energiepreise ansehen.

Umso mehr ist der gesellschaftliche Zusammenhalt gefragt, umso werden soziale Einrichtungen benötigt. Schnell nehmen rechte Parteien dies zum Anlass, zum Beispiel gegen Flüchtlinge zu wettern. Es wäre jedoch genug Geld für alle da, wo es hakt ist an der richtigen Umverteilung. Nur ein Beispiel ist die Gewinnverdoppelung der OMV. Dort muss die Politik endlich einmal ansetzen und das Geld der „Großen“ an die „Kleinen“ zu verteilen.