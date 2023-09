Sechzig bis achtzig Mal in der Minute schlägt das Herz eines gesunden Erwachsenen. Damit das auch so bleibt, sollte man sich regelmäßig bewegen. In Schattendorf hat man nun das Projekt „Schau aufs Herz“ gestartet, in dessen Rahmen Ergometer in der Mittelschule aufgestellt wurden. Damit wird einerseits ein neuer Bewegungsschwerpunkt in der Schule geschaffen, andererseits stehen die Geräte auch der Bevölkerung offen. So sollen etwa vormittags die Schüler Bewegung machen und am Nachmittag die Erwachsenen und vor allem die ältere Generation – wobei natürlich nichts gegen gemeinsame Trainingseinheiten spricht.

Mit der Teilnahme tut man aber nicht nur sich selbst etwas Gutes. Denn es wurde eine Spendenbox aufgestellt. Die Spenden werden vom ASKÖ Kinderkraftklub verdoppelt und gehen an „Herzbewegt“. Damit werden Herzchirurgen bezahlt, die Kinder in Ländern mit schlechter Gesundheitsversorgung operieren. Ein Projekt fürs Herz, das auch ans Herz geht.