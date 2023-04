Gelingt der große Schritt?

Wenn sich am Sonntag die beiden Burgenlandliga-Aufsteiger Andau und Schattendorf duellieren, ist von der 2. Liga-Meistereuphorie der vergangenen Saison freilich wenig über. Jetzt geht‘s um das nackte sportliche Überleben. Beide Teams wechselten während der Saison die Trainer. Andau schon im Winter, der SVS nach zwei Rückrunden-Spielen. Und tatsächlich konnte im Seewinkel und im Grenzstadion die Talfahrt gestoppt werden. Schattendorfs Neo-Coach Marco Cadek holte sieben Punkte in vier Spielen, Andau ist mit Christoph Tischler in der Rückrunden-Tabelle Fünfter, holte doppelt so viele Punkte wie im Herbst. Klar ist aber, im direkten Duell geht es um mehr als nur drei Punkte. Gelingt Schattendorf der Sieg, ist der SVS fünf Punkte vor Andau. Das wäre bei sechs verbleibenden Runden noch lange nicht der fixe Klassenerhalt, aber ein großer Schritt. Und ein weiterer Beweis dafür, dass Schattendorf sehr wohl die Qualität für die Burgenlandliga hat.