Gemeinde ist gefordert

Jenes Gerücht, was schon seit längerem die Runde machte, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt: Der Spar-Markt von Betreiber Peter Fenzel in der Gemeine Forchtenstein wird mit Jahresende schließen.

Die Entwicklung in der Burggemeinde ist ein Spiegelbild für so manch andere Kommunen. Bäcker und Fleischer gibt es in Forchtenstein zwar noch, der Billa befindet sich außerhalb der Ortschaft. Vor einigen Jahren schloss jedoch die Post, das letzte Bankinstitut war die Raika und das letzte Wirtshaus im Ortsteil Forchtenau war die „Kurkuruz-Bar“, die während Corona „dicht machte“.

Die Gemeindeverwaltung blieb nicht ganz untätig, sorgte zumindest für einen Bankomaten. Ein neuer Greißler im Dorf wird nur schwer von alleine kommen. Hier wird wohl auch die Gemeinde gefordert sein, um mit bestimmten Förderungen wieder eine Nahversorgung in die Ortschaft zu bekommen.