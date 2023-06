Gewinn für die Innenstadt

Die Stadtgemeinde ließ für das Mattersburger Stadtzentrum neue Bebauungsrichtlinien erstellen. Dies bedeutet, dass in der Kochstraße der geplante Wohnkomplex sieben Etagen betragen und 28 Meter hoch sein könnte. Sehr zum Unmut der Mattersburger ÖVP, die eine Beeinträchtigung der Lebensqualität der Anrainer oder auch eine Überbelastung der Infrastruktur befürchtet. Außer Frage steht, dass mit solch vielen Wohneinheiten auch die Infrastruktur belastet wird. Hier steht die Stadtgemeinde in der Pflicht, die erforderlichen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel ein geeignetes Verkehrskonzept bereitzustellen. Ist dies gegeben, so würde eine Vielzahl an Wohneinheiten einen Gewinn für die Stadt bedeuten. Denn immer wird gejammert, dass nichts los sei in der Innenstadt. Und eine Zunahme an Anrainern in der Innenstadt würde eine Steigerung der Frequenz und somit auch eine Belebung der Innenstadt bedeuten.