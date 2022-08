G‘spür für die Menschen …

Ein offenes Ohr und ein offenes Wesen ist in der Politik von Vorteil – und in der Kommunalpolitik zählt der direkte Kontakt wie nirgends sonst. Das merkt man auch in der Bezirkshauptstadt, wo nicht weniger als sechs Parteien und Gruppierungen ihre Wahlvorschläge abgegeben haben.

Zuletzt war ja schon fix, dass neben SPÖ und ÖVP, die Liste von FPÖ-Klubchef Hans Tschürtz „Vorwärts Mattersburg“ sowie die Grünen zur Gemeinderatswahl antreten werden. Die NEOS haben sich nun ebenfalls dazu entschlossen und doch überraschend will auch die MFG in den Gemeinderat.

Eine breite Palette also, aus der man am 2. Oktober auswählen kann. Und viele Möglichkeiten für Kandidatinnen und Kandidaten, die mit ihrer Präsenz in der Stadt Stimmen generieren können. Unterm Strich geht es nach der Wahl aber darum, welche Arbeit die regierende Partei macht und wie überzeugend die Opposition Ideen einbringen kann.