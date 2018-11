Das neue Jahr steht bereits vor der Tür – und wie immer wird es auch eine Reihe neuer Gesetze mit sich bringen. Dass ein solches Gesetz für die eine oder andere Seite auch immer mit finanziellen Folgen einher geht, liegt in der Natur der Sache. An eines der meistdiskutierten Beispiele – die Regis-trierkassen-Pflicht – erinnern sich bis heute nicht nur Betroffene.

Mit 1. Jänner 2019 tritt ein weiteres Gesetz in Kraft, das ebenfalls die Geschäftsleute – in diesem Fall die Trafikanten – trifft: Da das Rauchen dann erst ab 18 Jahren erlaubt ist, müssen sämtliche Zigaretten-Automaten umgerüstet werden, was sich mit jeweils bis zu 1.200 Euro zu Buche schlägt.

Natürlich hat Jugendschutz oberste Priorität und die Anhebung des Raucher-Alters ist längst ein Gebot der Stunde. So gesehen lässt sich die Gesundheit junger Menschen auch keinesfalls mit den Kosten für die Umrüstung von Automaten aufwiegen. Es geht aber grundsätzlich darum, dass auch mit einem neuen Gesetz niemand zum sprichwörtlichen Handkuss kommen sollte. Oder dass es im Gegenzug auch zusätzliche Unterstützung geben sollte. Denn an den Trafikanten liegt es letztlich, dieses neue, strengere Gesetz im Geschäfts-Alltag umzusetzen und zu kontrollieren.