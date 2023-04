Die Bezirksstellenleitung des Roten Kreuzes hielt kürzlich ihre Generalversammlung ab, beim Vorstand setzt man auf Kontinuität. Helga Ludwig wird das Team weiterhin führen, mit Sabrina Wachtfeitl gibt es lediglich eine neue Kraft im Vorstand.

Und die Zahlen, die bei der Versammlung präsentiert wurden, sind beeindruckend: Im vergangenen Jahr wurden von 124 Rettungssanitätern 20.659 unbezahlte Stunden geleistet, im Bezirk Mattersburg gibt es insgesamt 527 Personen, die sich ehrenamtlich bei der Hilfsorganisation engagieren.

Was wiederum belegt, dass der Leitspruch der internationalen Rot Kreuz-Gesellschaften „Das Leben von Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern“ keine leere Floskel ist. Und durch dieses Engagement trägt jeder einzelne Mitarbeiter einen großen Teil dazu bei, unser Gesundheitssystem am Laufen zu halten.