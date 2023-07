Kontinuität zahlt sich aus

Es war im Jahre 2009, als Rudi Knotzer und Fredi Bandat ihre Idee eines dreitägigen Festes in Mattersburg in die Tat umsetzten, zum ersten Mal wurde damals das italienische Fest veranstaltet.

Der Name hat sich geändert (zunächst „Festa Italiana“, nun „Bella Italia“), das Konzept wurde beibehalten: Italienische Kulinarik während der gesamten Veranstaltung über (einige Marktstandler sind schon seit Beginn an dabei) und musikalische Unterhaltung am Abend – Giuseppe Matozza ist hier der Dauerbrenner.

Während der vergangenen Jahre gab es lediglich geringfügige Adaptierungen.

Der eine oder andere Kritiker wünscht sich mehr Abwechslung - dass dies nicht notwendig ist, hat man am vergangenen Wochenende gesehen: An beiden Abenden war der Veranstaltungsplatz gerammelt voll.

Was zeigt, dass gemeinsam mit der perfekten Location, dem Mattersburger Veranstaltungsplatz, hier Kontinuität das richtige Rezept ist