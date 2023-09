Man lernt nie aus

Ganz getreu dem Sprichwort „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt man“ bietet man in der Volkshochschule ein breites Spektrum an Bildungs- und Kursangeboten. In Mattersburg und auch im Landesverband hat Belinda Pinter dieses in den vergangenen vier Jahrzehnten entscheidend mitgestaltet. Im Vorjahr gab es im Bezirk Mattersburg 130 Kurse mit etwa 1.400 bis 1.500 Teilnehmern – wobei Pinter betont, dass gerade die basalen Bildungskompetenzen am häufigsten gebucht werden. Das umfasst etwa das Nachholen von Pflichtschulabschlüssen, oder Basisbildung.

Doch man bietet auch Kurse im Kreativbereich oder Sprachkurse an – diese werden von den Teilnehmern oft jahrelang besucht, weil diese eben nicht nur einen Lerneffekt haben, sondern auch, weil sich Menschen mit den gleichen Interessen zusammenfinden. Damit haben die Angebote der Volkshochschule nicht nur einen wichtigen bildungspolitischen, sondern auch einen gesellschaftlichen Aspekt.