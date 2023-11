Nicht auf dem Rücken der Kinder

Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten gehen die Emotionen zumeist hoch, bei den Differenzen zwischen den Nachbarn Bad Sauerbrunn und Wiesen rund um den Ortsteil „Wiesen Nord“ geht es ums Geld. Zunächst ortete Wiesen-Ortschef Mathias Weghofer Pläne, wonach es eine Gesetzesänderung geben soll, durch welche der Ortsteil an Bad Sauerbrunn gehen soll. Danach ging es um geplante Straßen-Ausbesserungsarbeiten, die sich auf beiden Hottern befinden: Wiesen wollte sanieren und forderte den Kurort auf, mitzuzahlen, einigen konnte man sich bislang nicht. Und nun bringt Hutter das Thema „Geld für die Kinder“ ins Spiel: Laut dem Ortschef ist Wiesen schon länger mit Zahlungen für Kinder vom Ortsteil „Wiesen Nord“, die in Bad Sauerbrunn den Kindergarten besuchen, säumig. Der Karren scheint verfahren und eine Lösung nicht in Sicht, wobei man eines beachten sollte: Den Streit nicht am Rücken der Kinder auszutragen.