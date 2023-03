Nicht zielführend

Am Donnerstag kommender Woche steht die nächste Gemeinderatssitzung in Mattersburg am Plan. Die ÖVP und die Grünen werden den Antrag einbringen, das Rathaus zu sanieren und somit den Neubau in der Michael Kochstraße abzublasen, da aktuell eine Sanierung von Gebäuden günstiger als Neubauten sei.

Dies ist nicht ganz nachzuvollziehen. Seit Anbeginn der Gespräche bereits mit Martin Pucher war die ÖVP für den neuen Standort.

Ebenso ist das neue Rathaus ein Eckpunkt der „Verwertung“ des neuen Besitzers, der BWSG, die das Projekt gemeinsam mit der Stadtgemeinde abwickelt. Es könnte somit gut möglich sein, dass beim Wegfallen des Rathauses das ganze Projekt in der Michael Kochstraße samt Wohnungen, Gastro-Einrichtung, Geschäftslokale „wackeln“ würde. So gesehen wäre es nur zielführend, wenn die SPÖ mit ihrer absoluten Mehrheit den Antrag abweisen würde.