Nicht zu wählen ist keine Option

IIn den meisten Fällen dauert es nur einen Wahlgang, um einen neuen Bürgermeister endgültig zu bestimmen — nicht so in Forchtenstein für die aktuelle Periode. Beim ersten „Versuch“ im vergangenem Jahr erhielt keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Nach der Stichwahl im Oktober vergangenen Jahres wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, der Verfassungsgerichtshof hob die Wahl auf und am Sonntag, den 3. September haben die Forchtensteiner erneut die Möglichkeit, den Gang zur Urne anzutreten.

Nach den ersten beiden Ergebnissen wird der Ausgang zwischen Alexander Rüdiger Knaak (SPÖ) und Josef Neusteurer (ÖVP) wieder ein knapper sein, so mancher Forchtensteiner ist noch unentschlossen, wem er die Stimme geben wird. Keine Option sollte sein — auch wenn man bereits zum dritten Mal wählen „muss“ — nicht ins Wahllokal zu fahren. Denn das Wahlrecht ist eines der Grundsäulen unserer Demokratie.