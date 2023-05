Noch ist nix entschieden

In der Vorwoche jubelte Marz über den 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen die FSG Oberpetersdorf, baute den Vorsprung auf sechs Punkte aus und machte damit (vorerst) einen Riesenschritt in die angepeilte Burgenlandliga. Nur wenige Tage später sieht die Situation anders aus – weil der Herbstmeister Steinberg plötzlich auch wieder am Meisterteller schnuppern möchte. Ein 3:2 gegen den Leader brachte nicht nur den zweiten Steinberg-Sieg über Marz in dieser Saison, sondern machte das Titelrennen wieder offen. Marz hat das deklarierte Ziel Meister, aber muss sich hüten, weil man sich jetzt keinen Ausrutscher mehr leisten sollte. Zieht Steinberg mit der Truppe von Dadi Maxell, die aktuell drei Zähler Vorsprung hat, punktemäßig gleich, ist der SVS aufgrund des direkten Duells vorne. Und Oberpetersdorf ist mit fünf Punkten Rückstand auch noch nicht weg vom Fenster. Noch ist das Titelrennen nicht entschieden. Die 2. Liga bleibt extrem spannend – und enorm attraktiv.