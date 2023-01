Positive Ausstrahlung

„Freude und Hoffnung, die so vielen fehlt, kommt durch euch in diese Welt“: Diese und ähnliche Botschaften tragen und trugen rund 4.000 Sternsingerkinder im Burgenland in die Häuser, um Spenden für notleidende Menschen zu erbitten. Heuer hilft die Dreikönigsaktion vor allem den Hirtennomaden im Norden Kenias, deren Leben aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels auf Viehzucht und Trinkwasser gefährdet ist.

Doch nicht nur in weit entfernten Teilen der Welt wirkt sich der Einsatz der Sternsinger positiv aus, sondern auch hier bei uns. Denn durch ihre Teilnahme am Sternsingen bekommen die Kinder einerseits ein besseres Verständnis dafür, dass es nicht allen Menschen gleich gut geht und machen andererseits die Erfahrung, wie viel Freude es macht, etwas für andere zu tun. Und wie schön dieses Gefühl sein kann, daran erinnern sie auch die Menschen, die ihnen die Tür öffnen.