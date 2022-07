Schüler für das Zentrum

Wie eine undurchsichtige Rochade muten auf den ersten Blick die geplanten Standort-Änderungen von BFI und Berufsschule in Mattersburg an: Der Unterrricht der Berufsschule übersiedelt im Herbst vom aktuellen Standort in der Bahnstraße in das FEZ, das Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Von dort wandert hingegen das BFI in die Bahnstraße ab. Ein weiterer Umzug steht in einem Jahr an, wenn das Internat für die Berufsschüler von der Bahnstraße in den Neubau des Florianihofs einzieht, wohin auch das FEZ übersiedeln wird.

Für Schülerinnen und Schüler ebenso wie für die Lehrenden einiges an Umstellung. Unterm Strich bringt die Neukonstellation aber einmal mehr einen Gewinn für die Innenstadt: Der Neubau von Florianihof-Chef Klaus Glavanics bringt Menschen ins Zentrum, und eine Belebung der Gastro- und Geschäftswelt steht auf der Wunschliste ja immer ganz oben.