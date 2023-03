So ist der SVS ein Absteiger

Vier Spiele, null Punkte. Ernüchterung pur in Schattendorf. Auch die Trainerentlassung von Alfred Wagentristl nach zwei Frühjahrsrunden entpuppte sich nicht als gewünschter Impuls. Nun soll es Marco Cadek als neuer Chefcoach richten. Zu tun gibt es einiges. 14 Gegentore, zehn davon in den zwei Heimspielen, sprechen eine klare Sprache. Defensiv hat man gewaltige Probleme und offensiv ist man ein laues Lüfterl. Nur zwei SVS-Tore gab es in vier Spielen, dreimal blieb man gar ohne Treffer. Aktuell präsentiert sich Schattendorf nicht ligatauglich. Nur noch zwei Punkte ist der SVS vor Schlusslicht Güssing. Beim möglichen Szenario von drei Absteigern wäre man aktuell weg aus der Burgenlandliga. Schattendorfs Vorteil: Man hat es in der eigenen Hand. Alle direkten Duelle im Keller folgen noch. Der Nachteil: So, wie man derzeit auftritt, fehlt einem der Glaube daran. Es bedarf also einer deutlichen Leistungssteigerung. Andernfalls ist man Fixabsteiger.