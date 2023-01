Spannung an zwei Fronten

Am kommenden Montag, 9. Jänner startet der SC Ritzing in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison und ist somit der Frühstarter des Bezirks-Trios in der Burgenlandliga. Nur vier Tage später startet der FC Deutschkreutz mit dem Training, der ASK Horitschon hat den 16. Jänner als idealen Zeitpunkt für den Auftakt auserkoren.

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel absolviert, regiert also wieder „König Fußball“, ist die Zeit der Kunstrasenspiele und der harten (nicht nur wegen der Platzverhältnisse und niedrigen Temperaturen) Trainings eröffnet.

Parallel dazu läuft auch das Winter-Transferfenster. Ab 7. Jänner können Transfers offiziell beim Fußballverband gemeldet werden, Ende der Transferzeit ist in diesem Jahr in am 6. Februar, also nur knapp einen Monat vor dem Saisonstart der Burgenlandliga. Mal sehen was spannender wird, die Vorbereitungsspiele oder die Duelle am Verhandlungstisch.