Talente entdecken

Seit einem Jahr gibt es den Ausbilungsschwerpunkt Talenteschmiede in der Neudörfler Mittelschule. Dabei wird die Zusammenarbeit zwischen Schule und lokaler Wirtschaft forciert. Die Unternehmer geben vor Ort ihr Wissen weiter und zeigen auch in praktischen Übungen, welche Arbeiten in dem jeweiligen Beruf durchgeführt werden. Die Idee dahinter ist, dass die Kinder schon früh für einen Berufszweig begeistert werden sollen. Die Rückmeldungen für den neuen Zweig seien sehr gut, heißt es seitens der Schulleitung und der Gemeindeführung. Und auch die zahlreichen Anmeldungen für das neue Schuljahr führt man darauf zurück. Die Kinder können in diesem Zuge ihre Talente ausleben und vielleicht auch neue entdecken. Und die Neudörfler Unternehmer können ebenfalls bereits die Mitarbeiter von morgen frühzeitig für den Beruf begeistern und möglicherweise an das Unternehmen binden – und vielleicht auch das eine oder andere Talent entdecken.