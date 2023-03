Zurück zum Herz des Fußballs

Langwierige Verhandlungen waren notwendig, seit Donnerstag vergangener Woche fehlen nur noch Formalitäten: Zwischen der Stadtgemeinde und dem MSV 2020 gab es eine Einigung, und der Verein wird spätestens Ende Juni ins Pappelstadion übersiedeln.

So mancher Fußballfan liebäugelt noch immer mit der aktuellen Spielstätte – das Pappelstadion sei zu groß für einen Verein, der auf Lokalebene spielt. Dennoch ist das Stadion die richtige Wahl. Über kurz oder lang wird ein Investor in die Akademie einsteigen und dann wäre für den MSV wohl kaum mehr Platz.

Und die Fans wird es freuen: Das Pappelstadion ist das „Herz“ des Mattersburger Fußballs – Triumphe und Niederlagen gab es dort für die Kicker, und der kurze Weg in die Stadt ist einfach sympathischer als jener in die am Stadtrand gelegene Akademie.