Leidenschaft auf der Burg

Schon ist wieder Halbzeit beim Kinder- und Familienfestival auf Burg Forchtenstein. Und nach zwei Jahren Pause fühlt es sich nicht nur für die jungen Gäste so wie immer an. Trotz Badewetters kann sich auch der Besuch sehen lassen. Burgmaus Forfel zieht mit ihren 26 Jahren immer noch die Besucher an.

Das Erfolgskonzept, das wie ein Selbstläufer aussieht, ist in Wahrheit harte Arbeit. Schon kurz nach Ende der Saison beginnen die Planungen für das nächste Jahr, mehr als 100 „kleine“ Helferinnen und Helfer müssen engagiert werden. Über die Jahre hinweg hat man sich einen Ruf aufgebaut, der weit über die Grenzen der Region hinausreicht.

Und dieses Erfolgsrezept ist eigentlich ganz einfach: Mit dem über die Jahre gewachsenen Konzept haben wirklich alle Generationen Spaß, die Burg ist immer top herausgeputzt – und vor allem sind alle mit Herzblut bei der Sache!