Liefern wird erst Pflicht

1:3 gegen Draßburg, 2:3 gegen die Hartberg Amateure, 1:3 gegen Kobersdorf und zuletzt 0:5 gegen Simmering: Erfolgserlebnisse sammelte der SV Schattendorf in der bisherigen Vorbereitung nicht. Keine angenehme Sache für Obmann und Goalie Alex Bernhardt, der aber noch lange nicht von Beunruhigung spricht. Testspiel-Ergebnissen will der SVS-Vereinsboss klarerweise die nötige Erkenntnis abringen, aber eben nicht mehr und nicht weniger. Denn in der aktuellen Phase sei auch die Weiterentwicklung im Training primär wichtig. Und da machen die Schattendorfer laut Bernhardt derzeit gute Fortschritte. Außerdem habe man auch noch die eine oder andere Woche Zeit bis zum Start der Rückrunde, in der man das ganz klare Ziel Klassenerhalt im Fokus hat. Noch ist das Liefern keine Pflicht. Spätestens ab 4. März beim Rückrundenstart in Horitschon aber schon. Denn nur gute Trainingsleistungen reichen am Ende mit Sicherheit nicht für den Liga-Verbleib.