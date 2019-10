Der Tourismusverband Region Rosalia-Neufelder See hat nach einiger Wartezeit nun sein neues Führungsteam bekommen: Obmann ist der bisherige Stellvertreter Andreas Wirth, seine Stellvertreterin ist wiederum Elisabeth Habeler; Annemarie Schreiner folgt als Geschäftsführerin des Verbandes auf Erika Puchegger.

Der frühere Obmann Alfred Bandat hatte seine Funktion bereits im Mai dieses Jahres zurückgelegt. Diesem Schritt waren einige Unstimmigkeiten vorausgegangen: Die Arbeit Bandats wurde in Frage gestellt – einige Gemeinden fühlten sich nicht angemessen betreut. Bandat selbst hielt bei seinem Rücktritt später dagegen, dass nicht alle Gemeinden an einem Strang ziehen würden.

Die neue Führungsriege betont nun, dass man genau das machen will: an einem Strang ziehen und das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Setzt man dieses Vorhaben nun auch in der Praxis in die Tat um, dann sind die besten Voraussetzungen geschaffen, dass sich die Tourismusregion auch weiterentwickeln kann.

Denn zu erleben gibt es für die Gäste viel, ebenso viel gibt es für Touristiker zu vermarkten. Ganz oben steht der Grundsatz, dass die Gemeinden in ihrer Gesamtheit eben die Region ergeben.