Als das Altenwohn- und Pflegeheim in Mattersburg, die Villa Martini, vor mehr als zehn Jahren eröffnet wurde, hatte man bereits vorausschauend geplant. Denn schon im Bau wurden die Voraussetzungen für die Aufstockung und damit für den Zubau geschaffen, der nun feierlich seiner Bestimmung übergeben wurde.

Mit der Erweiterung der Villa Martini, mit der aktuell 50 Pflegebetten und zwölf Plätze für Tagesbetreuung zur Verfügung stehen, wurden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, um den Bedarf zu decken. Und der Bedarf ist zweifelsohne gegeben: Die Pflegeheime im Burgenland sind nämlich zumeist voll ausgelastet.

In Mattersburg selbst ist damit der nächste Schritt getan, um das „soziale Grätzel“ weiter auszubauen. So gibt es mit den Klienten im benachbarten Pro-Mente-Haus ebenfalls laufenden Kontakt und zu Mittag kommen auch immer wieder Kinder der Nachmittagsbetreuung zum Essen vorbei, was generationenübergreifend nur von Vorteil sein kann.

Unterm Strich bedeutet ein solcher Weitblick in der Planung auch die Quintessenz einer „sozialen Stadt“, wie Mattersburg eine sein will. Und diese Rechnung geht nur auf, wenn Ankündigungen – wie in diesem Fall – auch Taten folgen.