Akademie als Sprungbrett

Das Nationalteam der Frauen spielt ab kommenden Mittwoch auf der riesigen Bühne Europameisterschaft. Mittendrin als Co-Trainer ist in England Christoph Witamwas, Burgenlands Fußballakademie-U18-Trainer. Der sorgte mit seiner U18 heuer für ein höchst erfolgreiches Sportjahr, wurde Vierter in einer starken Liga – noch vor Austria, LASK und Sturm. Der 34-Jährige gilt als akribischer Coach, der in seiner Karriere noch viel vor hat.

Jetzt kann er sich auch auf internationaler Ebene, wenn auch nur in Reihe zwei, mit dem Frauenteam präsentieren. Auf nationaler Ebene im Nachwuchsbereich hat er sich längst einen Namen gemacht. Einer seiner Vorgänger, Manuel Takacs, hat vom Burgenland aus den Sprung zum LASK und jetzt als Akademieleiter zur Austria geschafft. Ein ähnlicher Weg ist Witamwas auch zuzutrauen und wäre dann ein weiterer Beweis, dass die AKA nicht nur ein Sprungbrett für Talente, sondern auch für Trainer sein kann.