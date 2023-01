Das Hoffen auf mehr

Die Hallensaison des diesjährigen Winters war nicht unbedingt besonders spektakulär. Lediglich zwei Turniere von Kampfmannschaften wurden im Burgenland ausgetragen. In Mattersburg veranstaltete der SV Forchtenstein nach zweijähriger Pause den Rosalienpokal wieder und der SV Neuberg zog auch sein traditionelles McDonalds-Turnier in der Informhalle in Oberwart durch.

Vielleicht, weil es auch wenig Angebot gab, wurden diese beiden Events von den Fußballfans hervorragend angenommen. Die Tribünen beider Hallen waren gut gefüllt und die beiden Veranstalter fühlten sich, trotz vieler Zweifler, in ihrem Tun bestätigt.

Hat man die Begeisterung der teilnehmenden Akteure und die der Zuschauer gesehen, ist es trotzdem schade, dass das diesjährige BFV-Hallenmasters nicht durchgeführt wurde. Tatsächlich könnte der Verband mit neuen Ideen im Winter für mehr Zauber zwischen den Banden sorgen. Heuer hat man das leider verpasst.