Ein Cup der guten Testspiele.

In Deutschland ist es schon länger üblich. Und auch Österreich zog nach und startet seit geraumer Zeit die neue Fußballsaison mit Runde eins des Uniqa ÖFB Cups. Im Burgenland ist es seit der Wiederbelebung des nunmerigen Raiffeisen-Cup-Bewerbs üblich, dass sogar zwei Runden vor Beginn der neuen Saison absolviert werden. Ob Fluch oder Segen, liegt immer im Auge des Betrachters, beziehungsweise an der Herangehensweise an diesen Bewerb.

Über den Cup-Reiz kann man natürlich diskutieren, denn auch ein österreichweiter Startplatz, den der Sieger ja bekanntlich bekommt, wird nicht immer zum Geschäft. Weil es einfach auf Österreichs Fußballlandkarte zu wenige wahre Zugpferde für einen echten Pokalkracher gibt und der Weg dorthin sehr steinig ist. Zum Beispiel müsste ein 2. Liga Mitte-Klub zuerst Spiele im burgenlandweiten Cup teils gegen höherklassige Vereine überstehen, um dann als einer von 60 Klubs auf eines von vier Traumlosen, sprich Spiele gegen Rapid, Austria, Sturm oder Salzburg, hoffen zu dürfen. Das ist ein ziemlich weiter Weg.

Daher rechnet das Gros der Teilnehmer bei den Starts in das rot-goldene Cup-Abenteuer weniger mit einem finanziellen Gewinn, denn mit guten Tests auf Wettspielbasis. Denn eines ist klar: Ein Pflichtspiel verliert keiner gerne. Auch wenn der Gegner da und dort eine große Hürde darstellt.