Für Draßburg geht es am Samstag noch einmal um Ostliga-Punkte. Von denen hat man bislang 20 gemacht, mehr als man einkalkuliert hat. Dabei begann die Saison mit der 0:6-Klatsche im Derby gegen Neusiedl katastrophal. Und die Seestädter hat man nun im letzten Spiel des RLO-Herbstes wieder vor der Brust. Nun sind die Voraussetzungen aber anders. Die Truppe von Michael Porics gewann die letzten drei Heimspiele ohne Gegentor, positionierte sich als burgenländische Nummer eins und katapultierte sich damit auf Rang sieben in der Ostliga-Tabelle und damit deutlich weiter vorne, als viele „Experten“ den ASV einschätzten. Das Selbstvertrauen bei Kapitän Philipp Puchegger und Co. ist also genau so groß wie die Chance, die man nun hat. In Wahrheit ist es eine doppelte Chance. Mit einem Sieg würde man sich nicht nur für das 0:6 revanchieren, sondern auch als rot-goldene Eins überwintern. Viel mehr Motivation für ein Derby kann es fast nicht geben.