Es sind die besonderen Spiele im Fußball-Unterhaus, wenn es im direkten Aufeinandertreffen um Platz eins geht. So auch am Samstag beim Duell Lackenbach gegen Steinberg. Der SVL ist Leader, kann mit einem Sieg Verfolger Steinberg auf vier Punkte Distanz abschütteln und damit den Herbstmeistertitel in der 2. Liga Mitte fixieren. So richtig auf der Meisterrechnung hatte die beiden Teams vor der Saison keiner. Da fielen eher Namen wie Lockenhaus-Rattersdorf, Rohrbach oder FSG Oberpetersdorf – und die haben alle eines gemeinsam: Sie hinken dem Spitzenduo hinterher und können nur zusehen, wenn es aktuell um Platz eins geht. Den will man speziell in Lackenbach, weil man den Herbstmeister daheim zelebrieren könnte. Steinberg hingegen kann mit einem Sieg selbst wieder auf Platz eins springen, hätte in der Schlussrunde dann Herbstmeister-Matchball - daheim! Die Voraussetzungen für einen 2. Liga-Leckerbissen passen, es ist fast wie ein Finale.