Fix ein würdiger Schlussakkord.

Zwei Runden vor Ende der Meisterschaft scheinen die beiden Aufstiegsplätze in der 2. Klasse Mitte vergeben zu sein. Tabellenführer Unterrabnitz liegt zwei Punkte vor Verfolger Bad Sauerbrunn 1b, der wiederum vier Zähler vor Unterfrauenhaid. Ergo ist der Dritte auf einen Umfaller des Führungsduos angewiesen. Passiert der, kommt es in der letzten Runde zum großen Showdown zwischen Unterrabnitz und Bad Sauerbrunn 1b – und gezwungenermaßen zu einem weiteren Punkteverlust an der Spitze. Die aktuelle Form beider Teams lässt nüchtern betrachtet aber keinen Ausrutscher vor dem großen Finale erwarten. Unterrabnitz gewann in der Rückrunde elf von 12 Spielen, Bad Sauerbrunn 1b zehn von 12. Während die Elf von Coach Alfred Wagentristl in der vorletzten Runde am Sonntag gegen Lutzmannsburg von der Papierform her klarer Favorit ist, hat der Tabellenführer mit dem Gastspiel in Pöttsching eine ganz schwere Hürde vor sich.

Läuft trotzdem alles nach Plan, wären die beiden Aufstiegstickets am letzten Spieltag vergeben, aber noch nicht der Meisterteller. Der würde dann tatsächlich im direkten Duell entschieden werden.

Und das wiederum wäre trotz des bereits entschiedenen Aufstiegskampfs sehr wohl ein würdiger und extra attraktiver Schlussakkord dieser Saison in der 2. Klasse Mitte.