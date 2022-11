Sinn macht nur die Pflicht

Der große Teil der 1. Klasse Mitte und 2. Klasse Mitte befürwortete den Klassen-Cup, der im Sommer ins Leben gerufen wurde, weil so zumindest ein zusätzliches Heimspiel (weil nur 13 sowie 12 Vereine in den beiden Klassen spielen) garantiert war. Die Praxis sieht anders aus. Für jeden Klub gab‘s dies aber nicht, Vereine sagten kurzfristig ab – ohne Konsequenzen, weil der Verband den Cup auf freiwilliger Basis installierte. Klar ist die Aufregung bei den Betroffenen groß, die jetzt dem BFV wegen der Freiwilligkeit den Schwarzen Peter zuschieben. Offiziell war meist „Spielermangel“ der Absage-Grund. Für den kann der Verband nichts. Aber was wäre, wenn die beiden Klassen mehr Vereine und dann eben auch mehr Runden hätten? Würden die betroffenen Vereine in dem Fall, und Meisterschaftsspiele sind Pflichtspiele, auch nicht antreten? Wohl kaum. Deswegen kann die vernünftige Zukunft des Bewerbs, sollte es eine geben, nur über die Pflicht führen.