Umfassendes Konzept

2020 wurde in Mattersburg mit der Erneuerung der Bachdecke gestartet und im vergangenem Jahr abgeschlossen. Von kommenden Montag weg bis in den August werden in der City die Wasserleitungen saniert und noch heuer oder im kommenden Jahr wird mit der Erneuerung der Mattersburger Innenstadt begonnen. Alle Projekte beinhalten Bauarbeiten und man kann es niemanden verdenken, der von einer Mattersburger Dauerbaustelle in der Innenstadt spricht.

Es ist jedoch auch richtig, wenn man – wie Bürgermeisterin Claudia Schlager – dagegen hält, dass zu einer Erneuerung samt Verschönerung der City Bautätigkeiten dazugehören. Damit die Innenstadt wieder aufblüht, ist eine schönere City jedoch nur ein Part für eine florierende Innenstadt. Ein Gesamtkonzept mit Regionalentwicklungsmanagement sollte geschaffen werden, um pulsierendes Leben in die City zu bringen.