Wer zahlt, darf parken

Schon seit langer Zeit beschäftigt das neue Konzept für die Mattersburger Innenstadt nicht nur Politik und Planer – immerhin geht es in erster Linie um Unternehmer und Bevölkerung. Mit einer Neuregelung der Parkplatz-Situation geht man nun ein damit verbundenes Dauerthema an. Dass es eine denkbar schwierige Aufgabe ist, hier alle zufriedenzustellen, ist bekannt: Zu unterschiedlich sind die Interessen von Anrainern, Geschäftsleuten und Gastronomie. Die Lösung soll in Kurzparkzonen liegen (wobei das kurze Parken bis zu 15 Minuten erlaubt bleiben soll). Ob das flächendeckende Kurzparken letztlich auch ins Gesamtkonzept Innenstadt passt, muss sich erst weisen. Eines ist auf jeden Fall schon sicher, und ein leidiges Problem wird mit strengeren Regeln und schärferer Kontrolle abgeschafft: Man wird die illegalen Dauerparker aus der City bekommen, was zumindest ein erster richtiger Schritt ist.

Parkplatzgestaltung Kampf den „illegalen Dauerparkern“ in Mattersburg