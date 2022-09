Wieder eine Ära zu Ende

Seit vergangenem Samstag gibt es noch ein Traditions-Wirtshaus weniger im Bezirk: Das Gasthaus Gerencser in Neudörfl schließt Pensions-bedingt, Nachfolger gibt es keinen. So geht es etlichen – und viele klassische Wirtshäuser gibt es ohnehin nicht mehr.

Obwohl die Menschen jetzt wieder rausgehen, sehen die Zeiten für die Gastronomie düster aus: Steigende Energiekosten – manche Wirte müssen schon jetzt das Dreifache zahlen – werden die größte finanzielle Belastung. Auch bei den Gästen sitzt das Geld nicht mehr so locker: Der Zustrom zur Gastro wird damit nach Corona zum zweiten Mal erheblich gebremst.

Dass man sich bald nur mehr zu Getränk und Plausch an der Tankstelle trifft, ist ein Szenario, das so keiner sehen will. Da würde es auch wieder an der öffentlichen Hand liegen: Einmal mehr und mehr denn je braucht es Maßnahmen. Damit auch weiterhin ein geselliges Beisammensein möglich ist.