Mit dem Frühjahr kommt jetzt noch mehr Bewegung in die Bezirkshauptstadt. Einige größere Bauprojekte befinden sich bereits in der Umsetzung, bei weiteren Vorhaben werden die letzten Planungsschritte gesetzt.

An der Einfahrt zur Mattersburger Innenstadt erfolgt im Juni der Baustart zum nächsten Großprojekt. Am Areal der ehemaligen Martinischenke errichtet die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft neben Wohnungen ein Zentrum für Pharmazie, Medizin und Geschäftslokale. Die OSG ist es auch, die das MEZ, das ehemalige Einkaufszentrum am Hauptplatz, aus dem langjährigen „Dornröschenschlaf“ holt. Der Baustart ist für Herbst geplant. Ein paar Meter weiter, in der Gustav-Degen-Gasse, befindet sich die moderne Wohnhausanlage der Vogler-Polleres-Gruppe mitten im Bau.

Diese neuen Großprojekte tragen enorm zu einem positiven Image der Bezirkshauptstadt bei. Belegen derartige Vorhaben doch, dass die Bauwirtschaft boomt und vor allem auch große Nachfrage an Wohnraum gegeben ist.

Dass auch vorausschauend gehandelt wird, zeigen die Bauten beim Gymnasium und des neuen Kindergartens in der Hochstraße. Denn mit dem Zuzug wird man künftig auch mehr Plätze für Kinder und Schüler benötigen.