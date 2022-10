Der „Fahrplan“ für Mattersburg steht

Werbung

Die Gemeinderatswahlen gingen zwar bereits am 2. Oktober über die Bühne, ganz abgeschlossen war das Prozedere für die Mattersburger Kommunalpolitik jedoch noch nicht.

Am Dienstag vergangener Woche lud Bürgermeisterin Claudia Schlager die Obmänner der im Gemeinderat vertretenen Parteien zu ersten Gesprächen.

Bis Montag Mitternacht dieser Woche bestand für die Parteien noch die Möglichkeit, gegen die Wahlen Einspruch zu erheben - die Frist verstrich ohne Einwände.

Am Mittwoch dieser Woche (nach Redaktionsschluss) wurden die neuen und alten Bürgermeister vom Bezirk von Bezirkshauptmann Werner Zechmeister für die neue Funktionsperiode angelobt. Und am Dienstag, den 25. Oktober, findet in Mattersburg die konstituierende Gemeinderatssitzung statt, wo dann offiziell der Vizebürgermeister, die Stadt- und Gemeinderäte bestimmt werden.

Schwerpunkt für die nächsten Wochen wird die Erstellung des Budgets sein. „In der Regel findet die Budgetsitzung vor Weihnachten fest“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Was alles im kommenden Jahr in Mattersburg umgesetzt wird, steht also noch nicht fest, einige Punkte sind jedoch bereits fix eingeplant: „Ein Schwerpunkt wird auf jeden Fall die Gestaltung der Innenstadt mit der ‚grünen Lunge‘ (Anm.: Verbindungsweg zwischen Kochstraße und Gustav Degengasse) sein. Ebenso wird es verschiedene Maßnahmen mit sportlicher Betätigung wie einen Calisthenics-Park für die Allgemeinheit wie auch Geräte für die Pensionisten geben“, so Schlager.

Sie führt weiter aus: „Dann müssen wir schauen, wie wir unsere ganzen Themen, die wir uns für die nächsten fünf Jahre vorgenommen haben, umsetzen. Auf jeden Fall wird jedes Jahr ein Spielplatz erneuert. Für das „Leistbare Wohnen“ wurde von der Gemeinde ja bereits ein Grundstück zwischen Schubertstraße und Hintergasse angekauft. Wir werden bald bezüglich Umsetzung erste Gespräche mit Wohnbaugenossenschaften führen.“

