Mattersburger Gemeinderat wurde angelobt

Werbung

Am Dienstag tagte der Mattersburger Gemeinderat, am Plan stand die konstituierende Sitzung mit den Angelobungen der Bürgermeisterin, des Vizebürgermeisters, der Stadträte und der Gemeinderäte. Ortschefin Claudia Schlager hielt in ihrer anschließenden Ausführung fest, dass „ich alle Gemeinderatsmitglieder – egal welcher Fraktion angehörend – zur Mitarbeit einlade. Es ist entscheidend, was wir umsetzen. Unser oberstes Ziel sollte die Weiterentwicklung der Stadt sein“.

Auch Hans Tschürtz, Obmann der „Liste Tschürtz – Vorwärts Mattersburg“, meldete sich zu Wort: „Ich möchte Claudia Schlager wirklich zum Wahlsieg gratulieren. Ich denke, der Wahlkampf war fair und nicht unter der Gürtellinie“.

„Wir sind die kleinste Partei im Gemeinderat. Ich bin froh, dass wir mitwirken dürfen, wir werden den Dialog suchen.“

Elisabeth Mendoza

ÖVP-Obmann Thomas Haffer: „Die Opposition ist das Salz in der Suppe der Demokratie. Unser aller Auftrag ist, für eine höhere Wahlbeteiligung beim nächsten Mal zu sorgen.“ Wie auch Haffer gratulierte Elisabeth Mendoza von den Grünen Schlager, um dann weiters anzumerken: „Wir sind die kleinste Partei im Gemeinderat. Ich bin froh, dass wir mitwirken dürfen, wir werden den Dialog suchen. Wir wollen kreativ sein und weiter danach trachten, dass für die Umwelt was getan wird.“

Um die Zusammenarbeit zwischen den Parteien auch zu forcieren, soll es auch weiterhin eine monatliche Zusammenkunft der Parteiobmänner geben. „Ich denke, dies ist wichtig. Der nächste Temin ist am 8. November, ansonsten sollen jeden dritten Dienstag im Monat aktuelle Themen besprochen werden“, so Schlager.

Der Gemeinderat wird heuer noch zweimal tagen: Am 16. November, wobei die Wahlen der einzelnen Ausschüsse abgehandelt werden und am 13. Dezember geht die Budgetsitzung über die Bühne.

Nach der Wahl ist nicht vor der Wahl

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.