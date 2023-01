Mattersburger H3: „Es gibt keinen Baustopp!“

Werbung

Die Umbauarbeiten beim ehemaligen MEZ zum „H3“ schreiten sukzessive voran.

„Es gibt keinen Baustopp!“ dementiert OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar etwaige Gerüchte, „dass über die Weihnachtstage nicht gearbeitet wurde, ist logisch. Vergangene Woche hat man die Elektriker gesehen und die Baufirmen sind seit Montag dieser Woche wieder vor Ort.“

Der erste Bauabschnitt – jener Part, der in Richtung Hauptplatz situiert ist und die neuen Büroflächen beinhaltet – wurde im April vergangenen Jahres fertiggestellt. Aktuell befindet man sich in Bauphase 2, bei insgesamt 38 Wohnungen in Richtung Hochstraße errichtet werden. „Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres oder spätestens im ersten Quartal 2024 fertig sein werden“, so Kollar.

„Dritter Abschnitt wurde zurückgestellt“

Der dritte Abschnitt inkludiert das Nachbargrundstück zum ehemaligen MEZ. „Die Bauleitung wollte diesen Part nun aus technischen Gründen gleich mitziehen. Dies wurde nun zurückgestellt, da warten wir noch zu. Aktuell ist dies preislich nicht passend, wir schauen uns die Situation im Sommer noch einmal an. Ein Baustopp ist jedoch nicht vorgesehen“, so Kollar.

