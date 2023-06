Pöttsching: Kranz-Niederlegung zum 50. Todestag von Peter Zauner

Die Pöttschinger*innen sind stolz auf den Komponisten der burgenländischen Landeshymne, wo sich Peter Zauner mit seinem Musikstück gegen 283 Einsendungen durchgesetzt hat. Heute würde man wohl zu ihm sagen, dass der den „Song-Contest“ oder „Grand-Prix der Volksmusik“ oder „Starmenia“ gewonnen hat. Peter Zauner war, obwohl er „nur“ ein einfacher Landwirt war, ein hochbegabter Musiker und Musiklehrer aus Pöttsching. Schon in den frühen Kinderjahren (ab dem 5. Lebensjahr) bekam er Unterricht von seinem Vater, welcher Kapellmeister war. Mit 14 Jahren wurde er in Wien musikalisch unterrichtet und mit 17 Jahren ging er als Freiwilliger zur Militärmusik. Als er 22 Jahre „jung“ war, übernahm er die Musikkapelle seines Vaters und war 50 Jahre (1908 bis 1958) lang Kapellmeister. Während der intensiven musikalischen Aufbau-Arbeit der „Zauner-Kapelle“ in den Jahren 1919 bis 1931 wurde jeden Sonntag ganztägig (ausgenommen Fastenzeit) geprobt. Als Musiklehrer unterrichtete er in 13 Orten. Die Anreise erfolgte großteils mit dem Fahrrad, da es keine Zug- bzw. Bus-Anbindungen gab. Das sehr gefragte Musik-Super-Talent komponierte über 200 Musikstücke und Lieder. Er schrieb vor allem Polka, Walzer, Märsche, Ländler, alte Tänze, Ouvertüren und Lieder, welche heute noch gerne – aber oft viel zu wenig – von den Orchestern und Blasmusikkapellen gespielt werden. Die bekanntesten Stücke sind die „Wiesergraben Polka“, die „Sitanne Polka“ und das „Pöttschinger Heimatlied“.

Peter Zauner war Landwirt und gründete 1938 die erste burgenländische Winzergenossenschaft Pöttsching und wurde zum Pionier auf dem Gebiet des Tabakanbaues im Burgenland. Aus diesem Grund war die „Zauner-Kapelle“ immer wieder im bäuerlichen Outfit (= westungarische Tracht) unterwegs. Typisch war die Astrachan-Kappe (eine aus lockigen, kleinen schwarz-braunen Lämmerfellen gefertigte Haube), ein blaues doppelreihiges Gilet mit rotem Saum und Silber-Knöpfen, weißes Trachten-Hemd, ein blaues Trachten-Tuch (Fiata bzw. Fürtuch) aufgesteckt zu einem Dreieck, blaue Stiefel-Hose und schwarze Stiefel mit Ledersohle (Csizma). Wie kam es zur Komposition der burgenländischen Landeshymne? Bekanntlich kam das Burgenland 1921 zu Österreich. Und da alle übrigen Bundesländer eine „Hymne“ hatten, wurde das Burgenland aufgefordert, ebenfalls eine Landeshymne zu gestalten. Das Lied mit dem Text „Mein Heimatvolk, mein Heimatland“ von Ernst Joseph Görlich (Lehrer aus Steinberg) musste vertont werden und das Burgenland schrieb 1936 einen Wettbewerb aus. Auch Peter Zauner wurde eingeladen. Obwohl er anfangs wenig Interesse hatte, las er den Text immer wieder durch. Eines Abends fiel ihm dazu eine passende Melodie ein. Nach einer Stunde war Hymne fertig und er reichte diese Komposition ein. Unter insgesamt 283 Einsendungen bekam Peter Zauner die höchste Punkte-Anzahl und stand somit als Sieger fest.

Mit diesem sensationellen, musikalischen Erfolg war Peter Zauner und sein Heimatort Pöttsching in aller Munde, bei allen Burgenländer*innen und weit über die Grenzen hinaus bekannt. In den letzten Tagen haben mediale Berichte eine Diskussion ausgelöst, ob die burgenländische Landeshymne neu überdacht werden muss, da es scheinbar ein Naheverhältnis von Peter Zauner zur damaligen NS-Gruppierungen gab. Der Musikverein Pöttsching, als überparteilicher Verein, distanziert sich von diesen Berichten, da diesem keine parteipolitische Analyse und historische Aufarbeitung zusteht.

„Wir schätzen und würdigen das musikalische Wirken und Schaffen von Peter Zauner und das war für die damalige Zeit eine außerordentlich große Leistung“, so der Obmann Manfred Püchl. Die Gemeinde Pöttsching würdigte das Leben und Wirken von Peter Zauner und ernannte ihn im Jahre 1965 zum Ehrenbürger von Pöttsching. Gestorben ist er am 26.06.1973.

Der Musikverein Pöttsching spricht anlässlich seines 50. Todestages „Dank und Anerkennung“ aus und bezeichnet Peter Zauner musikalisch als Vorbild für das kulturelle Brauchtum und für die hohen Werte der burgenländischen Blasmusik. Bei der Kranzniederlegung am Freitag, 23.06.2023, waren der Bürgermeister von Pöttsching Martin Mitteregger, Vize-Bürgermeister Erwin Marchhart, der Feuerwehrkommandant Bernhard Kern und sein Stellvertreter Thomas Murnberger, die Obfrau der Volkstanzgruppe Pöttsching Jutta Wunderl, die Pfarrvikarin Marika Kern, sowie die Familie Zauner und Zauner-Reisner mit Benedikt Reisner (= ein Ur-Ur-Enkel von Peter Zauner) aus Mattersburg.